Filippiinien presidentti määräsi koronan pelossa lapset takaisin sisälle ja televisiota katsomaan

Duterten mukaan lasten kotoilu ei ole mikään ongelma, koska he voivat katsella televisiota.

Vaikka monet vanhemmat ovat tähänkin saakka jättäneet noudattamatta ulkoilukieltoa ja päästäneet lapsensa leikkimään puistoihin ja kadulle, määräyksellä on saatu pidettyä lapset pois ostoskeskuksista, joissa virus leviää helposti.

Filippiinit on yrittänyt varovaisesti avata talouttaan koronakriisin keskellä, koska pandemia on saanut aikaan pahan talouslaman. Duterten hallitusta on arvosteltu viivyttelystä koronarokotteiden hankinnassa, eikä maahan ole tulossa suuria eriä rokotteita ennen kevättä.