Ferrari-tähdellä piinaava ongelma fanien takia – lähetti vetoomuksen: "Raja, jota ei saa ylittää"

Formula ykkösillä on maailmanlaajuisesti miljoonien yleisö, joten kuljettajajilla on todella laaja kannattajakunta. Fanittamisen nurjan puolen on saanut kokea Ferrarin 25-vuotias tähtikuljettaja Charles Leclerc.

Leclercin osoite vuosi julkisuuteen, minkä jälkeen hänen asuntonsa ulkopuolella on parveillut faneja. Leclerc joutui julkaisemaan sosiaalisessa mediassa vetoomuksen, jossa hän toivoo, että innokkaat kannattajat jättäisivät hänen kotinsa rauhaan.

– Viime kuukausien aikana kotiosoitteeni on jotenkin tullut julkisuuteen, ja se on johtanut siihen, että kotini ulkopuolelle kerääntyy ihmisiä. He soittavat ovikelloa ja pyytävät nimikirjoituksia ja kuvia, Leclerc kertoi sosiaalisessa mediassa BBC:n mukaan.

– Vaikka arvostan teidän kannustustanne, toivon, että kunnioitatte yksityisyyttäni ja jätätte tulemasta kotiini, Leclerc lähetti terveiset faneille.

Leclerc painotti, että kodin ulkopuolella hän kyllä antaa huomiotaan taas kaikille halukkaille.

– Pysähdyn varmasti kaduilla tai radalla, mutta en tule alakertaan, jos käytte kotonani.

– Tukenne sekä henkilökohtaisesti että sosiaalisessa mediassa merkitsee minulle paljon, mutta on olemassa raja, jota ei saa ylittää.