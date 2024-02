Fani kuoli Bundesliiga-ottelun alla – kesken pelin kantautui uusi musertava tieto

"Osoittaa, mikä elämässä on tärkeää"

– Tämä osoittaa meille, mikä elämässä on tärkeää. Se on terveys. Se, mitä tänään tapahtui, on todella traagista. Mielestäni stadion ja fanit reagoivat siihen erittäin hyvin. Urheilu on tänään taka-alalla, RB Leipzigin päävalmentaja Marco Rose sanoi seuran tiedotteessa.