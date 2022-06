F1-kisoista tuttuun käytäntöön voi törmätä myös Suomen kesässä: "Ei kannata tööttäillä tai vilkutella valoja"

Formularadoilta tuttu käytäntö

– Siitä on tullut maan tapa. On ikävä huomata, miten moni ajaa ohitsemme ylinopeutta. Huolestuttavinta on se, että tämä koskee myös raskasta liikennettä. Se on hurja tunne, kun vierestä pyyhälletään joskus jopa 60–70 kilometrin tuntivauhdilla.