Euroviisujuontaja Petra Mede villitsi yleisön – kuka hän oikein on?

Euroviisuviikko on parhaillaan käynnissä, ja tiistaina 7. toukokuuta kisattiin kilpailun ensimmäinen semifinaali, jossa Suomen Windows95man selvitti tiensä lauantain finaaliin No Rules! -kappaleellaan. Kilpailun toinen semifinaali kamppaillaan torstaina 9. toukokuuta.

Kuka oikein on yleisöä villitsevä Petra Mede?

Mede on viisukansan vanha tuttu. Hän on ennättänyt juontaa Euroviisut kaksi kertaa aiemminkin: Malmössä vuonna 2013 ja Tukholmassa vuonna 2016. Vuoden 2013 Euroviisut Mede juonsi yksin, ja vuonna 2016 hän sai juontokaverikseen edellisvuoden viisuvoittajan Måns Zelmerlöwin .

Mede on kerännyt kiitosta aiempien vuosien Euroviisujen juontosuorituksistaan. Vuoden 2016 Euroviisuissa Mede ja hänen juontajakollegansa Måns Zelmerlöw esittivät yhdessä ylistetyn Love, Love, Peace, Peace -väliaikashow'n , jonka aikana lavalla nähtiin muun muassa Lordi .

/All Over Press

Mede on rakastettu tv-juontaja ja koomikko kotimaassaan Ruotsissa. Hän on toiminut juontajana muun muassa Ruotsin euroviisukarsinnoissa eli Melodifestivalenissa, QX-gaalassa sekä Ruotsin elokuva-alan Guldbagge-gaalassa. Lisäksi hän on emännöinyt omaa tv-ohjelmaansa Petra Mede Show.