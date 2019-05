Eurovaalit lähestyvät: Etsi oma ehdokkaasi MTV Uutisten vaalikoneesta!

Suomessa EU-vaaliehdokkaita on 269, heistä miehiä 163 ja naisia 106, mutta kutta kuka on juuri sinun ehdokkaasi? Ehdokkaisiin ja heidän mielipiteisiinsä voi nyt tutustua täyttämällä MTV Uutisten vaalikoneen.

– MTV Uutisten vaalikoneeseen on kolmen huippuasiantuntijan avulla valittu 25 väittämää, joissa täytyy ottaa kantaa EU:n nykyisyyteen ja tulevaisuuteen laajalla skaalalla. Olennaista on, että väittämissä on myös runsaasti Suomi-kytköksiä, olemmehan osa unionia, sanoo MTV Uutisten toimituspäällikkö Ilkka Ahtiainen.