Euroopassa ja Yhdysvalloissa ennätyspotit: Joku voitti Eurojackpotista 120 miljoonaa, Powerball toi yli kaksi miljardia

Oikea rivi

Eurojackpotin tiistain arvonnan oikea rivi on 15, 17, 23, 35 ja 38. Tähtinumerot 4 ja 9. Tiistain arvonnassa löytyi lisäksi 17 kappaletta 5+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 1 209 751 euroa. Voitoista 14 kappaletta osui Saksaan, yksi Unkariin, yksi Puolaan ja yksi Tanskaan.

Onnekas Espoo

Suomen suurin Eurojackpot-voitto on 91,9 miljoonaa euroa, joka osui Siilinjärvelle elokuussa 2019 ja voittopotin jakoi 50 osuuden porukka.

Eurojackpotin perjantain arvonnan potissa on tarjolla 10 miljoonaa euroa.

Tiistai-Jokerin oikea rivi on 9 5 8 4 2 9 0. Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kaksi kappaletta. Molemmat rivit oli pelattu tuplattuna ja niillä voitti 40 000 euroa, kun viimeinen numero osui kohdalleen.