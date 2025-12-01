Hyppää pääsisältöön
Etusivu
Videot
Tuoreimmat
Luetuimmat
Odota
Uutiset
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Liiga
MM-ralli
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Muistilista
Hae
Juuri nyt
Avaa
Tuoreimmat
Liiga
Sää
Rikos
Politiikka
Asian ytimessä.doc
Uutiset
Avaa
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Avaa
Liiga
MM-ralli
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Avaa
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Avaa
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Avaa
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
Avaa
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Tv-opas
Muistilista
Asetukset
Sivua ei löytynyt | MTVUutiset.fi
Hyppää pääsisältöön
Etusivu
Etsimääsi sivua ei löydy
Voit tutustua uusimpiin ja kiinnostavimpiin uutisiin
etusivullamme
.
Pinnalla nyt:
Liiga
Rikos
Politiikka
Asian ytimessä.doc
Uutiset
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Liiga
MM-ralli
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Muistilista
Hae
Juuri nyt
Avaa
Tuoreimmat
Liiga
Sää
Rikos
Politiikka
Asian ytimessä.doc
Uutiset
Avaa
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Avaa
Liiga
MM-ralli
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Avaa
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Avaa
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Avaa
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
Avaa
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Tv-opas
Muistilista
Asetukset
Luetuimmat
Nyt
Tänään
Viikko
MTV Uutiset
Konepajankuja 7
00510 Helsinki
Uutistoimituksen päivystys
010 300 5400
Uutisvinkki
uutiset@mtv.fi
WhatsApp
040 578 5504
Sisällöt
Tomi Einonen
Vastaava päätoimittaja
Ilkka Ahtiainen
Uutispäätoimittaja
Mona Haapsaari
Julkaisupäällikkö
Teemu Niikko
Toimituspäällikkö, urheilu
Liiketoiminta ja kehitys
Jaakko Hietanen
Head of Digital Development
Muut palvelut
MTV Katsomo
Makuja
Asiakaspalvelu
MTV Uutiset -palaute
MTV Katsomon asiakaspalvelu
MTV Uutiset on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita
Julkisen sanan neuvosto (JSN)
Tietoa yhtiöstä
Avoimet työpaikat
Mainosta MTV:ssä
Tietosuojalauseke
Evästeasetukset
Käyttöehdot
Videot
Tuoreimmat
Luetuimmat
Odota
1.
Puolustusvoimat
Varusmies kuoli harjoitusalueella Kuhmossa
14:15
2.
Kuolonkolarit
15-vuotias kuoli järkyttävässä turmassa Vantaalla – animaatio: näin onnettomuus tapahtui
14:50
3.
Pekka Pouta
Pekka Pouta: Eteläisessä Suomessa ei pian tapahdu mitään
10:52
4.
Politiikka
Sanna Marinin avustaja löysi uuden työpaikan
14:32
5.
Mitä ihmettä?
Tiinan 11-vuotiaan tyttären kirjepiina yltyy: Jo 45 valkoista kuorta Husista
Eilen 06:01
6.
Pelastuslaitos
Televisiotakka aiheutti suuren pelastusoperaation Helsingissä
14:41
7.
Taksit
Kansanedustaja joutui taksihuijauksen kohteeksi – "Räikeä esimerkki, miten villinä taksitouhu pyörii"
14:13
8.
Linnut
Pikkulintuja tutkittiin – tulos yllätti tutkijat täysin
11:06
9.
Koulutus
Tutkimus paljasti huolestuttavan tiedon varhaiskasvatuksen opettajista
00:01
10.
Ampumatapaukset
Pojat lähtivät pilakoputtelemaan – talon asukas syöksyi ulos ja ampui
06:40
Lataa lisää