Euroopan linnusto mullistunut 30 vuodessa, Helsingissä visertää joulukuussakin: Petolinnut elpyneet, mutta joka neljäs lintulaji vähenee huolestuttavasti

Euroopan linnusto on muuttunut huomattavasti 30 vuodessa. Kolmannes lajeista on laajentanut leviämisaluettaan ja neljäsosa lajeista on taantunut. Sellaiset lajit ovat menestyneet hyvin, joiden suojeluun on panostettu kansainvälisesti. Tiedot selviävät tänään julkaistusta Euroopan lintuatlaksesta.