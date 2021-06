Eurajoen Luvialla on kadonnut 83-vuotias mies, viimeisin havainto perjantai-iltana

Mies on kadonnut Nummenkujalta. Viimeinen varma havainto vanhuksesta on perjantai-illalta kello kuusi.

Mies on noin 180 senttimetriä pitkä, hän on hoikka, ja hänellä on harmaat ohuet hiukset. Poliisilla ei ole tietoa hänen vaatetuksestaan.