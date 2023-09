EU-pomo haluaa unioniin yli 30 jäsentä – "Edellyttää todella voimakasta uudistumista"

Von der Leyen puhui visiostaan tämän kauden komission viimeisessä unionin tilaa käsittelevässä puheessaan Euroopan parlamentin edessä Strasbourgissa.

Myös Urpilainen kommentoi asiaa suomalaismedialle Strasbourgissa puheen jälkeen.

– Kuulostaahan se aika kunnianhimoiselta tavoitteelta. Mutta samaan aikaan osa tai toinen puoli tätä viestiä oli se, että silloin se edellyttää myös Euroopan unionin todella voimakasta uudistumista, Urpilainen sanoo.

Käytännössä tämä tarkoittaisi muun muassa asioiden päättämistä yhä useammin jäsenmaiden määräenemmistöllä ja EU:n instituutioiden kehittämistä, Urpilainen arvioi.

– Siinä tietenkin pallo on hyvin paljon jäsenmailla, että kuinka ikään kuin kunnianhimoisiin päätöksiin jäsenmaat ovat valmiita, Urpilainen sanoo.

Entä Ukraina ja vihreä siirtymä?

Von der Leyenin puheessa kuului yritysten, ihmisten ja maatalouden auttaminen vihreän siirtymän yli. Urpilainen tulkitsee tätä niin, että von der Leyen katsoo polun olevan oikea. Urpilainen uskoo kansalaisten jakavan tämän sitoumuksen esimerkiksi kesän tulvien, metsäpalojen ja Etelä-Euroopan järkyttävien lämpötilojen jälkeen.

– Mutta sitten samaan aikaan on tärkeää, että me tuemme Euroopan kilpailukykyä ja tuemme meidän teollisuutta, jotta me pystymme myös sitten oikeasti toimeenpanemaan sen vihreän siirtymän, Urpilainen tulkitsee.

Urpilainen sanoo uskovansa, että vihreä siirtymä on seuraavasta puheenjohtajasta riippumatta myös seuraavan komission työlistalla.

Von der Leyenin puheessa ei kuultu kovin paljon suuria uusia avauksia Ukraina-tuesta, vaikka tuen säilymistä vakuutettiin.

Urpilainen katsoo, että vahva tuki Ukrainalle oli silti yhä läsnä puheessa ja toisaalta laajentumispuhe oli myös näköalan antamista Ukrainalle.

– Ehkä viime vuoteen verrattuna Ukrainan osuus tässä puheessa oli vähäisempi, jos ihan miettii ajankäyttöä ja sitä, kuinka paljon hän sitä teemaa käsitteli.

Komissiossa käy jo kato

Myös ensi kesän europarlamenttivaalit ovat näkyneet Strasbourgissa ja Brysselissä viime kuukausina, kun keskustaoikeistossa on hermoiltu äänten karkaamisesta laitaoikealle. Lisäksi komissiossa on alkanut käydä kato, kun komissaareja on siirtynyt muihin tehtäviin tai vaalivapaille muiden tehtävien toivossa.

Myös Urpilaisen odotetaan liittyvän tähän joukkoon SDP:n presidenttiehdokkuuden seurauksena.