EU:n ja Naton ulkoministerit keskustelevat Ukrainan tilanteesta Brysselissä

Sotilasliittoon kuulumattomat kumppanimaat Suomi ja Ruotsi ovat saaneet kutsun Naton ulkoministerikokoukseen. Myös EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell on kutsuttu mukaan.

EU:n ulkoministerikokoukseen on kutsuttu niin ikään unionin ulkopuolisia edustajia. EU-ulkoministerit keskustelevat Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban kanssa.

EU on tehnyt viime päivinä tiivistä yhteistyötä kumppaniensa kanssa muun muassa Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden koordinoinnissa.

Pakotteita ja aseapua

EU on langettanut Venäjälle ja Valko-Venäjälle useita pakotteita Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen vuoksi.

EU on lisännyt pakotelistoilleen muun muassa monia venäläisiä oligarkkeja, EU:n ilmatila on suljettu kaikilta venäläiskoneilta ja teknologiavientiin on asetettu tiettyjä rajoituksia.