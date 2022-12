EU asetti uusia pakotteita Iranille, Venäjän yhdeksäs paketti jäi hiottavaksi

EU on asettanut uusia Iran-pakotteita maan sisäisten ihmisoikeusloukkausten ja Venäjän sotatoimien tukemisen seurauksena.

Iranissa ihmisiä on joutunut tuomituksi kuolemaan sekä teloitusjonoon rauhanomaisen mielenosoittamisen seurauksena. Lisäksi muun muassa iranilaisia lennokkeja on Ukrainan hyödynnetty sodassa.

Haavisto totesi, että Iranissa on nyt teloitusjonossa 28 ihmistä mielenosoitusten seurauksena.

Suomalaisjalkapalloilija Sebastian Strandvall on nostanut esiin entisen seurakaverinsa Amir Nasr-Azadanin kuolemantuomion. Haavisto sanoi, että tilanne tuntuu käsittämättömältä.

– Nostin esille, että siellä on myös suomalaisten tuntemia henkilöitä nyt teloitusjonossa. Että tämä herättää nyt voimakkaita reaktioita.

Yhdeksäs pakotepaketti jäi hiottavaksi

Paketin on määrä sisältää muun muassa rajoituksia teknologian vientiin, noin 180 yksilön tai yhteisön lisäämisen pakotelistalle sekä investointikiellon Venäjän kaivossektorille.

Niin ikään pakettiin on määrä kuulua tiettyjen pankkien ja rahoituslaitosten sulkeminen ulos Swift-järjestelmästä. Swift on kansainvälinen järjestelmä, jonka kautta pankit välittävät muun muassa maksutoimeksiantoja.

Kosovon rauhattomuudet esillä

– Serbipoliisit eivät enää tee työtään, ja sinne on tullut näitä tiesulkuja pohjoisen alueen ja muun Kosovon välille. Ja Serbian presidentti [Aleksandar] Vucic on jopa puhunut siitä, että serbialaisia joukkoja voisi tunkeutua Kosovoon. Tilanne on äärimmäisen räjähdysaltis, Haavisto sanoi.