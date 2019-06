Etsintäkuulutettu ja Albaniasta kiinni otettu suomalainen Mike Soldier saatiin viimein oikeuden eteen – tältä viranomaisia pakoillut mies näyttää

United Brotherhood -jengin liiveissä sosiaalisessa mediassa poseerannut Soldier on syytettynä kiristyksen yrityksestä, ryöstön yrityksestä ja törkeästä vapaudenriistosta.

Poikkeuksellista on, että rikokset on tehty aikana, jolloin Soldier oleskeli Albaniassa. Syytettynä on lisäksi kaksi muuta henkilöitä.