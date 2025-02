Etkö omista suksiboksia? Huomioi nämä asiat, jos kuljetat suksia auton sisällä

Lähtökohtaisesti turvallisin tapa kuljettaa suksia henkilöautolla on suksiboksissa, auton katolla. Jos tähän ei ole mahdollisuutta, päädytään usein kuljettamaan niitä autossa sisällä. Kyseiseen kuljetustapaan liittyy kuitenkin useita riskejä, jotka on eliminoitava ennen ajoon lähtöä.

Kysymys: Mitä pitää huomioida, jos aikoo kuljettaa suksia auton sisällä?

Vastaus: Suksien kuljettamiseen auton sisällä liittyy paljon muutakin huomioitavaa kuin takaistuimen selkänojan kaataminen tai suksiluukun avaaminen.

Ensinnäkin irtonaisina autossa sisällä pyörivät sukset saattavat herkästi naarmuuntua kolistessa toisiaan vasten. Tämä ongelma on kuitenkin vähäinen ja vältettävissä helposti käyttämällä sukset toisiinsa sitovia suksipidikkeitä.

Suksien kuljettaminen auton sisällä on syytä tehdä harkiten ja asiaan liittyvät riskit huomioiden.Teppo Vesalainen

Suksien lisäksi myös auton verhoilut saattavat kärsiä: Liisteröidyt murtomaasukset tahmaavat kaikkea ympärillään olevaa ja penkkien tai ovien verhoiluihin tarttuneen liisterin poistaminen on todella haasteellista – jos se ylipäänsä onnistuu ollenkaan. Laskettelusuksissa puolestaan on veitsenterävät kantit, jotka istuimia tai ovia hangatessaan – tai niihin sopivasti osuessaan – vaurioittavat herkästi verhoiluja.

Suksipussi säästää auton verhoiluja ja pitää kosteutta aisoissa. Ei ole kuitenkaan yhdentekevää, millainen suksipussi hankitaan ja miten se autoon kuormataan.Teppo Vesalainen

Turvallisuus ennen kaikkea

Suksien mukana autoon sisälle kulkeutuu herkästi myös lunta, joka luonnollisesti lämpimässä autossa sulaa. Sulamisvedet kastelevat penkkejä, mistä aiheutuu herkästi ikäviä läikkiä. Autoon kulkeutunut lumi tarkoittaa myös ylimääräistä kosteutta auton sisällä, mikä on taas omiaan lisäämään havainnointia autosta ulos vaikeuttavaa lasien sisäpintojen huurtumista. Tässä ei kyse enää ole pelkästään kosmeettisista vaurioista vaan liikenneturvallisuudesta.

Jos jatketaan turvallisuusnäkökulmalla, niin varsinkin pienemmässä autossa sukset tulee herkästi työnnettyä auton kyljen ja etuistuimen väliin. Tällöin ne ovat kuitenkin sivuturvatyynyn laukeamisalueella ja estävät näin kyseistä turvatyynyä toimimasta suunnitellusti. Lauetessaan turvatyyny saattaa myös katkaista sukset tai sauvat ja iskeä ne kohti kuljettajaa tai matkustajaa vakavin seurauksin.

Esimerkiksi erään Kia-automallin käyttöohjekirjassa on maininta: "Älä anna matkustajien laittaa esineitä ovien ja matkustajien väliin, kun istuimet on varustettu sivuturvatyynyillä ja/tai turvaverhoilla." Vastaavanlaisia varoituksia löytyy monien muiden autojen käyttöohjeista – enemmän tai vähemmän hyvin suomennettuina.

Huomioi, että turvatyynyjen laukeamisalueelle ei saa sijoittaa mitään. Sivuturvatyynyt laukeavat usein istuimen selkänojan reunasta.Teppo Vesalainen

Mikäli auto on varustettu kuljettajan ja matkustajan väliin laukeavalla turvatyynyllä, eivät sukset tai sauvat saa samaisesta syystä tulla myöskään etuistuimien väliin, kyynärnojan tai keskikonsolin päälle.

On myös tärkeää huomata, että auton matkustamossa irrallaan olevat sukset tai sauvat lentävät jarrutuksessa, törmäyksessä tai ympäriajossa autossa matkustavien päälle ja aiheuttavat herkästi vakavia vammoja tai jopa kuoleman. Esimerkiksi Itävallassa tähän turvallisuuden kannalta olennaiseen asiaan suhtaudutaan erittäin vakavasti ja siellä autossa sisällä kuljetettavien tavaroiden – siis myös suksien – kiinnittämättä jättämisestä voi saada enimmillään jopa 10 000 euron sakon. Tämä on syytä pitää mielessä paitsi turvallisuussyistä – myös tarpeettoman rahanmenon välttämiseksi, jos on suuntaamassa lomamatkalle Itävaltaan omalla tai vuokra-autolla.

Avuksi asianmukaiset varusteet

Mikäli kaikesta lukemastaan huolimatta päätyy sitten kuljettamaan suksia auton sisällä, suosittelen hankkimaan erityisesti sitä varten tarkoitetun suksipussin. Suksipussi suojaa auton verhoiluja kosteudelta, likaantumiselta ja viilloilta. Tällaisissa autokäyttöön tarkoitetuissa suksipusseissa on myös kiristysliinat, joista toisella estetään suksien liukuminen pussin sisällä ja toisella varmistetaan suksipussin pysyminen paikallaan autossa.

Joihinkin automalleihin on saatavilla nimenomaisesti autokäyttöön tarkoitettuja suksipusseja, joissa on tarvittavat sidontavyöt suksien liukumisen estämiseksi sekä pussin paikallaan pitämiseksi. Tässä kyseinen varuste Skoda Octavia farmarin takaistuimelta kuvattuna.Teppo Vesalainen

Periaatteessa on mahdollista hyödyntää myös tavallista suksipussia ja erillisiä, riittävän vahvoja, kuormaliinoja. Olennaista on huomata, etteivät sellaisen suksipussin, jota ei ole erityisesti tarkoitettu auton matkustamokäyttöön, omat kiristyshihnat ole useinkaan riittävän vahvoja estämään suksien liukumista pussin sisällä ja sen läpi törmäysvoimien ollessa suuria. Tavallisen suksipussin lisäksi tarvitaan siis kunnon kuormaliinoja. Myös auton turvavöitä voi hyödyntää kuorman sidonnassa soveltuvin osin, liinojen lisäksi.

Ensin, ykköskohdassa, estetään liinalla suksien liukuminen pussin sisällä tai sen läpi. Sen jälkeen, kakkoskohdassa, huolehditaan liinalla pussi kiinni autoon.Teppo Vesalainen

Mikäli auto on varustettu etumatkustajien väliin laukeavalla turvatyynyllä, ei hyvinkään sidottu suksipussi saa olla etuistuimien välissä ko. turvatyynyn laukeamisalueella. Ennen suksien pakkaamista autoon onkin tärkeää vielä huolellisesti tutustua juuri kyseisen automallin käyttöohjeeseen.

