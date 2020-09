Etelä-Suomeen luvassa ennätyslämmin viikonloppu – Lapissa satoi ensilumi

Suomen eteläosaan on luvassa sään osalta hyvin poikkeuksellinen viikonloppu.

– On tulossa niin lämmin viikonloppu kuin tähän aikaan vuodesta suinkin on mahdollista, meteorologi Pekka Pouta kertoi Uutisaamu-ohjelmassa.

– On ollut vähän tällaista aamusumua siellä sun täällä ja sitä voi olla viikonloppunakin, mutta ennen kaikkea tästä tulee eteläosaan maata todennäköisesti lämpimin viikonloppu mitä on koskaan ollut näin myöhään syksyllä, Pouta sanoi näyttäessään katsojien lähettämiä kuvia ohjelman alussa.

Huippulämmin ennuste koskee vain eteläistä Suomea. Poudan mukaan perjantai on pohjoisosassa Suomea viikon lämpimin päivä.

– Etelämpänä saderintama jää Suomen ylle, ja se aiheuttaa kuurosateita pitkin päivää. Siitä sadevyöhyke liikkuu kohti pohjoista. Etelässä on luvassa hyvin lämmin ilta, Pouta toteaa.

Lauantaina sadealue pysähtyy Lapin eteläosan ylle. Etelä-Suomeen on luvassa jopa yli 20 asteen lämpötiloja, Lapissa on kylmempää. Pohjois-Lapissa sunnuntain vastainen yö on pakkasyö.