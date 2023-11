Esko Eerikäinen saattoi äitinsä Kolumbiaan raskain mielin: "Taas kerätään palasia"

Radiojuontaja Esko Eerikäinen , 50, on sosiaalisessa mediassa jakanut tunnelmia viikon mittaiselta matkaltaan Kolumbiassa. Hän saattoi äitinsä Ana-Libian , 77, Suomesta takaisin vanhaan kotimaahansa.

10. marraskuuta Eerikäinen on julkaissut Instagramiin yhteiskuvan itsestään ja äidistään.

– Kyllä se voi mennä moneen kertaan rikki se sydän. Taas kerätään palasia uudelleen ja uudelleen. Ympyrä on suljettu. Mä lähden yksin nyt kotiin, ja mua onneksi odottaa mun oma pieni ihme. Kiitos Kolumbia, Eerikäinen kirjoitti kuvan yhteyteen ja viittasi pienellä ihmeellä luultavasti 14-vuotiaaseen tyttäreensä Victoriaan .

– Aivoinfarktin jälkeen äiti on sairastunut. Mietin siskoni kanssa, ettei äiti jaksa enää Suomen kylmää ja harmaata talvea. Hänen on parempi päästä synnyinmaahansa, missä on sukulaisia, aurinkoa ja lämpöä, Eerikäinen kertoi Annan haastattelussa.