Esimakua tulevan sunnuntain TTK-livestä? Pernilla Böckerman ja Valtteri Palin irrottelevat ysärivideolla

Fitness-urheilija ja somevaikuttaja Pernilla Böckerman sai parinvaihdon myötä tähtiopettajakseen Valtteri Palin , joka on tähän asti toiminut räppäri Yeboyahin opettajana. Böckerman ja Palin tanssivat tulevana sunnuntana paso doblen Catcatin Bye Bye Baby -kappalen tahtiin.

Böckerman jakoi keskiviikkona videopalvelu TikTokiin klipin, jossa hän ja Palin jammailevat La Bouchen Be My Lover -ysärihitin tahtiin. Videolla Böckerman ja Palin on stailattu 90-luvun tyyleihin.