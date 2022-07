Erotuomari tuli kaapista ulos – jakoi painavan puheenvuoron: "Siksi vihaan jalkapalloa"

41-vuotias Benevenuto on toiminut erotuomarina 23 vuoden ajan ja hän on yksi Brasilian merkittävimmistä jalkapallotuomareista. Hän kertoi podcastissa, kuinka hän käytti jalkapallossa vallitsevaa machokulttuuria rakentamaan hahmon piilottaakseen todellisen minänsä.

– Kuten aiemmin on korostettu, Fifa on vahvasti vakuuttunut, että jalkapallo on kaikkia varten. Igorin pyrkimys olla uskollinen itselleen on tärkeä askel jalkapallolle Brasiliassa ja muissa maissa ympäri maailman, Fifa kirjoitti Globoesportille antamassaan lausunnossa.