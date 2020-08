Erikoishaastattelu: Urpilainen väläyttelee EU:lle uusia rooleja ja kommentoi presidentin EU-kritiikkiä –"Olen aina arvostanut Niinistöä kansakunnan unilukkarina"

– Olen itse hyvin sääntöuskovainen ja pidän tärkeänä, että sovitusta pidetään kiinni. Samalla koen, että sääntöjen puitteissa on tärkeää tehdä kaikki voitava. Koronakriisi ei ole yhdenkään yksittäisen jäsenmaan huonon taloudenpidon tulosta ja pidän tärkeänä, että poikkeuksellisessa tilanteessa löydetään poikkeuksellisia keinoja.

– Olen ollut läsnä keskusteluissa, joissa oikeudellista perustaa on käyty läpi. Päätösten taustalla on ollut perusteellinen harkinta myös perussopimusten näkökulmasta, Urpilainen totesi.

"Politiikkaa tehdään ajassa"

– Totta kai politiikkaa tehdään ajassa. Ajattelen, että perussopimukset muodostavat raamin, jonka puitteissa toimimme. Maailma muuttuu ja kohtaamme ennalta arvaamattomia tilanteita. Näihin poliittisten päätöksentekijöiden ja vastuunkantajien täytyy löytää uusia ratkaisuja. Näin on tehty myös koronakriisin yhteydessä.

– Olen aina arvostanut Niinistöä kansakunnan unilukkarina, joka haluaa nostaa keskusteluun uusia, kriittisiäkin näkökulmia. Itse en kokenut, että hänen puheenvuoronsa olisi liittynyt niinkään heinäkuiseen päätökseen. Niinistö näkee tässä pidemmän aikavälin filosofisempaa huolta ja liittää keskustelun tähän. Hänellä on oikeus tätä keskustelua käydä.

Huoltovarmuus EU:n harteille?

– Mielestäni koronakriisi on hyvä esimerkki siitä, että meillä on useita uusia uhkia sotilaallisten uhkien osalta. Kokonaisturvallisuus edellyttää laaja-alaisia toimi sekä Euroopan union tasolla että kansallisella tasolla. Esimerkiksi huoltovarmuus on kysymys, josta tullaan varmasti keskustelemaan kriisin jälkeen.