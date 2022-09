Erikoinen paljastus tuoreen F1-kuskin lähipiiristä piti paikkansa: "En tiedä, paljonko minun pitäisi sanoa"

Kansainvälisen autoliiton FIA:n sopimusriitalautakunta päätti perjantaina yksimielisesti , että Piastrin sopimus McLarenin kanssa on pitävä, sitoumukset Alpinen kanssa eivät.

– Minun näkökulmastani, ja mikä on yleistä tietoa, se on mielestäni itse asiassa Alpinen vika. He pelasivat vähän Oscarin ja Fernandon kanssa.