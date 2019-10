Epäonnistuneella riistalaukauksella kohtalokkaat seuraukset: äärimmäisen uhanalainen Kiljuhanhi menehtyi – Itä-Suomen poliisi pyytää vihjeitä

Metsästäjän hauleihin kuollut Kiljuhanhi löytyi 8.9.2019 klo 18.45 aikaan kantatie 77 varrelta, Korkeakosken kohdalta. Ampumavammoista päätellen on todennäköistä, että lintua on ammuttu lähellä löytöpaikkaa. Vammojen perusteella lintu ei ole voinut lentää pitkiä matkoja ennen kuolemaansa, poliisi kertoo Twitterissä.

Tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta noudatettava

Kiljuhanhi olisi rahassa määriteltyä yli kuuden tuhannen arvoinen

Kiljuhanhi on Suomessa äärimmäisen uhanalainen laji, joka on ollut luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettu vuodesta 1969 alkaen.

Ympäristöministeriön päätöksellä (9/2002) kiljuhanhelle on määrätty ohjeellinen arvo, joka on 6391 euroa. Jos rikoksesta epäilty saadaan selvitettyä, ohjeellinen arvo auttaa tuomioistuinta rauhoitusmääräysten käsittelyssä ja korvausten määrittämisessä.