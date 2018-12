Entinen FBI-päällikkö Comey kehottaa amerikkalaisia äänestämään Trumpin pois vallasta seuraavissa vaaleissa – "Valheet loppuvat tammikuussa 2021"

Tammikuun 20. 2021 päivä on Yhdysvaltojen seuraavan presidenttikauden alkamispäivä.

Comey toivoo demokraateilta kompromissiehdokasta

Comey pyysi demokraatteja siirtämään syrjään ideologiset erimielisyytensä ja valitsemaan sellaisen ehdokkaan, jolla on parhaimmat mahdollisuudet Trumpin voittamiseen.

– Ymmärrän, että demokraateilla on tärkeitä keskusteluita siitä, kuka ehdokkaan pitäisi olla, mutta heidän on pakko voittaa. Heidän on pakko voittaa.