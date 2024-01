Ensitreffit-parien matkaa ruodittiin syksyn ajan Töllötuomareissa – näin osallistujat itse suhtautuivat tiukkoihin analyyseihin

Lintunen ja Utula kysyivät Ensitreffit-osallistujilta kauden lopussa, millaisia terveisiä he haluavat antaa Töllötuomareille.

– He ovat katsoneet meitä. Ja Riia ja Aleksi olivat ainakin otettuja meidän Tinder-keskusteluista. Siitä tuli kyllä hieman sanomista, että aika monta kertaa siitä on puhuttu. Mutta he ymmärsivät sen, että sanomme aika usein ääneen sen, mitä muutkin katsojat ovat ajatelleet. Siinä mielessä se tuo myös osallistujille uutta tietoa, sillä hehän eivät pysty ohjelmaa katsomaan tavallisen katsojan roolissa, Utula sanoo.