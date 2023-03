Ensitreffit-Henni teki haaveistaan totta – muutti pysyvästi Lappiin: "On helppo lähteä rakentamaan elämää tänne"

Ajatus pysyvästi Lappiin muuttamisesta on kasvanut pikku hiljaa. Viimeisen vuoden verran hän on aktiivisesti haaveillut, että pääsisi rakentamaan elämäänsä pysyvästi Lappiin ja pyrkinyt järjestämään asioitaan tätä tavoitetta kohti.

– Ajatus Lappiin muuttamisesta on ollut yhtenä haaveena jo pidemmän aikaa. Täällä asumisessa parasta on, että pääsee kokemaan kaikki vuodenajat ja nauttimaan luonnosta jokaisena vuodenaikana. Päätös muutosta tapahtui todella nopeasti, ja kun kaikki asiat loksahtivat paikoilleen ja ajattelin, että miksi en voisi jäädä saman tien tänne, kun ei ole mitään, mikä minua tällä hetkellä estäisi.

– Lappi on tuntunut kodilta alusta asti ja täällä on ihmisen hyvä olla, joten on helppo lähteä rakentamaan elämää tänne. Harrastusmahdollisuudet on käytännössä oven avauksen päässä, mikä on parasta. Töiden kautta olen saanut ihania ihmisiä elämääni, jotka asuvat lähellä tai vähän kauempana.