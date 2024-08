Ensitreffit-Anniina sulkee ravintolansa ovet: "Voimavarat ja sinnikkyys ovat loppu"

Kun Lanko avattiin, Anniina oli innoissaan toteuttamassa suurta unelmaa lankonsa kanssa ja pohti, osaavatko he perustaa viihtyisän paikan ja luoda itselleen työpaikan.

– Osasimmehan me ja mitä ei osattu, niin matkalla opittiin. Ensimmäiset pari kolme vuotta elettiin nousukautta, kasvettiin ja kehityttiin, näytti siltä, ettei mikään estä kipuamista tähtiin, Anniina kirjoitti.

– Nyt kuitenkin on tullut se hetki, että meidän voimavarat ja sinnikkyys ovat loppu. On tullut aika sanoa kiitos ja näkemiin. Äärimmäisen haikein mielin, vaikkakin jo pikkuhiljaa ajatukseen tottuen, on tullut aika sulkea Lankon ovet. Samalla sulkeutuu myös Vihannonkulman kahvilan ovi. Ja näin ollen myös hotellin puhelin siirtyy itseltäni eteenpäin, Anniina kertoi muutoksesta.