Ensitreffit alttarilla -Matti ja hänen rakkaansa viettävät ensimmäistä vuosipäiväänsä: "Minulle on tullut 7 oikein ja jackpot"

Matti Lepistö ja hänen rakkaansa juhlistavat vuosipäiväänsä Tallinnassa.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman 10. kaudelta tuttu Matti Lepistö ja hänen rakkaansa viettävät ensimmäistä vuosipäiväänsä. Lepistö jakoi Instagramiin kuvan, jossa rakastavaiset poseeraavat yhdessä.

Kuvan yhteyteen on kirjoitettu kaunis teksti.

– Työjutuissa ja muissa olen onnistunut ja menestynyt käytännössä kaikessa mihin olen ryhtynyt. Olen onnekas. Ihmissuhteissa ei ole aiemmin sellaista menestystä ja onnea ollut, Lepistö kirjoittaa Instagram-julkaisussaan.

Lepistö kuvailee kirjoituksessaan olleensa aina aiemmin joko liian paljon tai liian vähän, esimerkiksi vähän outo, liian sekopää tai liian tylsä. Hän kertoo, että on usein myös hukannut itsensä suhteissa eikä ole voinut olla oma itsensä.



– Se on nyt toisin. Nyt minulle on tullut 7 oikein ja jackpot. Hän on Mirkku. Vuosi yhteistä matkaa tulee täyteen. Juhlistamme sitä Tallinnassa. Tärkein tunne on rakastaa ja olla rakastettu. Rakastan, hän päättää tekstinsä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lepistö ja hänen kumppaninsa muuttivat viime syksynä avoliittoon. Pari tapasi Lepistön Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa solmiman avioliiton päättymisen jälkeen.

Lepistö avioitui Ensitreffit alttarilla -ohjelman 10. kaudella Pauliinan kanssa. Ohjelman loppuessa he päättivät pysyä yhdessä avioparina, mutta ilmoittivat viime vuoden tammikuussa eroavansa.

Lepistö kertoi alkuvuonna 2024 Töllötuomareiden haastattelussa hänen ja Pauliinan pohtineen eroa jo koko syksyn ajan, mutta he eivät olleet vielä tuolloin tehneet eropäätöstä.

Lepistö kertoi viime vuoden helmikuussa MTV Uutisille, että hän ja hänen nykyinen kumppaninsa tapasivat toisensa sosiaalisessa mediassa viestien kautta.