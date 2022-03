Ensi viikosta on tulossa hyytävän kylmä – Pekka Pouta kertoo, milloin kevät alkaa koittaa

Meteorologi Pekka Pouta osoittaa kaunista kevättalven sääkuvaa, jonka lukija Harri Mällinen on napannut Oulun seudulla. Sää voi käydä jopa terapeuttiseksi, jos mielii lievittää stressiä Euroopan epävakaan turvallisuustilanteen keskellä.

– Tällaiseen on hyvä mennä tuulettamaan päätään. Kuukausiennusteen alkutilanne on kaunein mahdollinen kevättalvi, Pouta toteaa.

Ensi viikolla hyytävää

Ensi viikolla Suomen seudulla on vielä talvinen korkeapaine, jonka eteläpuolelta pääsee erittäin kylmää ilmaa maan eteläosaan.

Kuun puolivälissä alkaa kevät koittaa

– Ei ole mikään kauhean sateinen tilanne eli meillä on aurinkoisemman oloinen kevät. Yhä on yöpakkasta, mutta päivisin aurinko lämmittää. Se on tällaista kevät koittaa -osastoa, Pouta naurahtaa.