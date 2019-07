"Enoa" epäillään useista lasten seksuaalisista hyväksikäytöistä – kansanedustaja julkaisi epäillyn nimen Twitterissä eikä näe asiassa mitään ongelmaa – "Ei tulisi tällaista showta tässä"

Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra julkaisi eilen Twitter-tilillään kirjoituksen, jossa hän julkaisi epäillyn oletetun nimen. MTV Uutiset soitti hänelle kysyäkseen kommenttia siitä, miksi hän on julkaissut nimen, ennen kuin henkilö on tuomittu rikoksesta.

– Kansalaisia, suomalaisia ihmisiä, kiinnostaa tietää tällaisten vakavien rikosten tekijöistä. Ihmisiä kiinnostaa tietää minkämaalainen ihminen on ja muuta. Tätä esitettiin ikään kuin kyseessä olisi suomalainen henkilö, niin se on aika vääristävää tässä tapauksessa, Purra sanoo.

– Ja juuri tämän takia ihmiset ovat vihaisia, kun tämmöisiä vakavia rikoksia tapahtuu. Sen takia että he eivät saa selvästi tietoa. Minkä takia ei voida kertoa näitä tiedossa olevia seikkoja? Ei tulisi tällaista showta tässä. Meillä on taustalla Oulussa tapahtuneet rikokset. Kuvittelisi että siitä sekä poliisi että lehdistö olisi oppinut sen verran, että kerrottaisiin näistä asioista silloin kun ne ovat ajankohtaisia ja mahdollisimman paljon asioita. Se leikkaa myös huhuilta siivet.

– Mediassa kerrottiin, että hän on helsinkiläismies ja esitettiin että hän on syntynyt 50-luvulla. Siitä yksinkertaisesta virkkeestä varmaan jo lukija päätteli, että tämä mies on syntynyt 50-luvulla Helsinkiin, niin sehän on suomalainen mies. Tämä on minun mielestäni aika vääristävää kerrontaa.