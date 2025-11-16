Hyökkääjäikoni Harry Kane sinetöi Englannin miesten jalkapallomaajoukkueen virheettömästi sujuneet MM-karsinnat, kun hän viimeisteli kaksi maalia 2–0-vierasvoitossa Albaniasta sunnuntaina.

Lukemat siivittivät Englannin MM-historiaan: yksikään joukkue ei aiemmin ole käynyt Euroopassa MM-karsintoja läpi voittamalla kaikki ottelunsa ja päästämättä maaliakaan, jos otteluita on ollut vähintään kuusi.

Englanti hurjasteli vuoden mittaan karsintalohko K:n kahdeksan peliä voittoisasti, tehden yhteensä 22 maalia ja päästäen nolla. Edellisen kerran Euroopan karsinnoissa kaikki pelinsä voitti Saksa karsinnoissa vuoden 2018 MM-lopputurnaukseen. Saksan maaliero kymmenessä ottelussa tuolloin oli 43–4.



Englannin rinnalle historiankirjoihin voi kavuta Espanja, joka päättää tiistaina karsintalohko E:n pelit kotiottelulla Turkkia vastaan. Espanja on voittanut karsintojen viisi ensimmäistä otteluaan maalierolla 19–0.



Kaikkiaan Englanti voitti tänä vuonna kymmenestä ottelustaan yhdeksän, ainoana takaiskunaan kesäkuinen maaottelutappio Senegalille. Voittoprosentti 90 on Englannin korkein yhden vuoden aikana sitten vuoden 1946.