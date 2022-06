Englannin jalkapallomaajoukkueelle suurin kotitappio lähes sataan vuoteen

Daniel Zagdag viimeisteli vielä varsinaisen peliajan toiseksi viimeisellä peliminuutilla Unkarille loppuluvut 4-0. Unkari oli jo aiemmin voittanut kotikentällään Englannin 1-0. Englanti on nyt pelannut neljä ottelua ilman voittoa ja se on lohkon viimeisenä. Unkari on piikkipaikalla ennen Saksaa ja Italiaa.