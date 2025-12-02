Ely-keskukset korvaavissa elinvoimakeskuksissa aletaan säästää saman tien.
Suomessa vuodenvaihteessa aloittavissa uusissa elinvoimakeskuksissa aletaan etsiä säästökohteita heti toiminnan alettua. Asiasta kertoi hankejohtaja Päivi Blinnikka työ- ja elinkeinoministeriöstä tänään mediatilaisuudessa.
Elinvoimakeskukset korvaavat suurilta osin nykyiset ely-keskukset, jotka lopettavat toimintansa. Elyistä siirtyy elinvoimakeskuksiin lähes 2 000 asiantuntijaa.
Blinnikan mukaan säästötavoitteiden kohdentaminen aloitetaan elinvoimakeskuksissa vuodenvaihteessa. Hänen mukaansa vielä ei ole tiedossa, pitääkö uusissa virastoissa vähentää työntekijöitä säästötavoitteiden saavuttamiseksi.