Elinkeinoministeri Wille Rydman: Uusia säästöpäätöksiä ehkä jo keväällä

Elinkeinoministeri Wille Rydman pitää mahdollisena, että hallitus voi joutua päättämään uusista julkisen talouden säästöistä jo ensi keväänä. Syy on oletettua heikompi talouskehitys.



– Voi olla, että jos talouden ennusteet jatkavat huononemistaan tätä tahtia kuin ne ovat tehneet, niin meillä on jo kevätkaudella ensi vuoden puolella aika paljon tehtävää ja kiinni kurottavaa, että niissä taloudellisissa tavoitteissa pysytään mitä hallitukselle on asetettu, totesi Rydman MTV:n Uutisextrassa.



Hallitus pyrkii kiihdyttämään myös talouskasvua, mutta ennusteet eivät näytä hyviltä. Mitään ei ole vielä päätetty, mutta toteutuessaan leikkauslista olisi todennäköisesti laaja.



– Silloin kun talouden kokonaiskuva on niin heikko kuin mitä se on, niin ei varmastikaan ole mitään sellaista sektoria, joka voisi olla täysin sen ulkopuolella. Kaikkia kulueriä tarkastellaan kriittisesti, arvioi Rydman.