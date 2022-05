Elinkeinoministeri Mika Lintilä MTV:lle: Valtio ei korvaa osakkaiden Fennovoima-tappioita

Toinen laitostoimittaja?

Jonkin verran on elätelty toiveita siitä, että Pyhäjoen ydinvoimala voitaisiin rakentaa valmiiksi jonkin toisen valmistajan reaktorilla. Lintilä ei anna toiveiden toteutumiselle juurikaan toivoa. Mahdolliset oikeudelliset selvittelyt voivat kestää vuosia, jos osakkaat edes haluaisivat elvyttää hankkeen. Lisäksi fyysiset pohjatyöt ja eduskunnan periaatelupa on tehty Rosatomin laitoksen pohjalta. Rosatom on myös Fennovoiman osaomistaja.