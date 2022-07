Ei minkäänlaisia sähköapuja: Legendaarinen japanilaissportti on nyt tehokkaampi kuin koskaan

Japanilaisklassikko sai jatkoa, kun autovalmistaja Honda julkisti torstaina upouuden Civic Type R -mallinsa. 25-vuotissyntymäpäiviään juhliva sporttimalli on sarjassaan jo kuudennen sukupolven Type R.

Auto poikkeaa melkoisesti perusmallin Civicistä, joka puolestaan juhlii 50-vuotispäiviään. Uusi Civic Type R on valmistajan mukaan tehokkaampi kuin koskaan. Honda ole ei vielä julkistanut auton tarkkoja teknisiä tietoja, mutta olettaa sopii, että yhden hevosvoiman korotuksesta ei ole kyse.

Edellinen malli pureutui tiehen, tai tiestä irti, 306 hevosvoiman teholla ja 400 newtonmetrin väännöllä. Uudessa autossa moottorin perustana on tuttu kaksilitrainen ja neljäsylinterinen turboahdettu voimanpesä. Niin moottoriin kuin voimansiirtoon ja alustaankin on Hondan mukaan tehty parannuksia. Vaihdelaatikko on kuusilovinen.