Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa huomenna – kaikki ehdokkaat eivät ole kertoneet vaalirahoituksestaan

Suomessa on kaikkiaan noin 950 ennakkoäänestyspaikkaa, yleensä kirjastoissa, kauppakeskuksissa tai kunnantaloilla. Ulkomailla ennakkoäänestyspaikkoja on 86 eri valtiossa yhteensä yli 200.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai toinen päivä huhtikuuta. Tuolloin äänestyspaikkoja on runsaat 1 800.

Vaalirahoituksen läpinäkyvyydessä petrattavaa

Alueittain paras kattavuus on Hämeessä, jossa 36 prosenttia ehdokkaista on kertonut rahoituksestaan. Helsingissä osuus on 32 prosenttia, Satakunnassa 28. Ahvenanmaalla ei ole tullut vielä yhtään ennakkoilmoitusta, Keski-Suomessa osuus on 19 prosenttia.