Eduskuntaan kohdistui verkkovakoiluoperaatio – puolustusministeri: "Meillä valvotaan kyllä ilmatilaa tai maa-alueita, mutta..."

– Tutkinta on vielä kesken, mutta on selvää, että tarvitaan asianmukainen reaktio ja Suomi kyllä reagoi tähän asiaan, vakuuttaa puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Ulkoministeri Haavisto: Verkkohyökkäykset tehtävä näkyviksi ilmatilaloukkausten tavoin

– Itse olen verrannut niitä ilmatilaloukkauksiin. Niihin olemme ruvenneet reagoimaan niin, että aina julkaistaan, että tällainen on tapahtunut ja tuodaan se esille. Ja silloin tällaisen kybervakoilutoimen tekijä tietää, että hänet on huomattu, Haavisto sanoo.

– Ehkä se toimivin tapa on se, miten me yhdessä EU:n kanssa toimimme vastaavanlaisissa tilanteissa.

Työelämäprofessori Limnéll: "Nyt luodaan suomalaista kyberpolitiikan pelikirjaa"

– Tämä on nyt merkittävä poliittinen kysymys. Suomessa on ensimmäistä kertaa julkisesti kerrottu, mikä taho on tällaisen kybervakoiluoperaation takana. Nyt tässä luodaan eräänlaista suomalaista kyberpolitiikan pelikirjaa. Millä tavalla vastataan, julkisesti tai ei-julkisesti? Tärkein asia on kuitenkin se, että reagoimattomuus ei ole vaihtoehto, työelämäprofessori Limnéll sanoo.