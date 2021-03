Eduskunnalta odotetaan tänään päätöstä ravintoloiden sulkemisesta kolmeksi viikoksi

Hallitus esitti viikko sitten maanantaina, että kaikkien ravitsemisliikkeiden tilat suljettaisiin asiakkailta kolmen viikon määräajaksi niillä alueilla, joilla se on välttämätöntä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Kyse on niistä alueista, joissa koronavirusepidemia on joko leviämis- tai kiihtymisvaiheessa. Jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen, ravintolat on pidettävä suljettuina kolme viikkoa Suomen 19 maakunnasta 15:ssä, esimerkiksi Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.