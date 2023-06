Edesmenneen Anna Nicole Smithin 16-vuotias tytär on kuin ilmetty äitinsä – isä jakoi tyttärestään harvinaisen kuvan

Edesmenneen näyttelijän ja Playboy-mallin Anna Nicole Smithin tytär Dannielynn Birkhead on nyt 16-vuotias ja muistuttaa päivä päivältä enemmän äitiään. Dannielynnin isä Larry Birkhead jakoi tyttärestään ja itsestään kuvia Instagramissa Yhdysvaltain isänpäivän kunniaksi 18. kesäkuuta. Toinen kuva on tuore ja toisessa Dannielynn on pieni lapsi. Larry on huolehtinut Dannielynnista aina hänen äitinsä traagisesta kuolemasta asti, kun tämä oli vasta vauva.