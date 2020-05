Ecuadorissa vahvistettu ensimmäinen koronatartunta alkuperäiskansassa – teinitytön saaman tartunnan pelätään koituvan koko kansan kohtaloksi

Useilla tytön kanssa tekemisissä olleilla ihmisillä on ollut tai on edelleen hengitystieoireita, ja heidät on testattu. Viranomaiset eivät kuitenkaan ole kertoneet testien tuloksia.

Ecuador on niitä Latinalaisen Amerikan maita, joita koronaviruspandemia koettelee pahiten. Tartuntoja on todettu noin 33 000, ja koronaan liittyviä kuolemia on rekisteröity yli 2 700. Miljoonaa asukasta kohti kuolemia on Worldometer-sivuston mukaan 155, kun esimerkiksi Suomessa luku on 54.