Eagle S -tankkerin miehistö kuulustellaan erikoistoimin: Viranomaiset vinssataan alukseen

Eagle S -aluksen miehistöön kuuluu yli 20 ihmistä, jotka ovat Georgian ja Intian kansalaisia. Päällystön kansalaisuuksia Paila ei kommentoi.

Keskusrikospoliisin tutkinnan yleisjohtaja, rikoskomisario Sami Paila kertoo, että laivan miehistöstä intialaisia merimiehiä on enemmän.

Miehistön kuulustelut tehdään laivalla, sillä aluksella on oltava jatkuvasti tietty miehitys.

– Poliisin ja rajavartiolaitoksen helikoptereilla henkilöstö vinssataan alukselle. Se aiheuttaa tietynlaisen lisämausteen kuulusteluihin, kertoo Paila MTV Uutisille.

Miehistön roolia tapahtuneeseen selvitetään

Pailan mukaan miehistön kuulemiset ovat sujuneet hyvin. Muutamia ihmisiä on epäiltyjen roolissa ja osaa kuullaan todistajina. Lisäksi on suuri joukko ihmisiä, joiden osallisuutta tapahtumiin selvitetään. Rikoksesta epäiltyjä on Pailan mukaan ”joitakin henkilöitä”.

– Tilanne elää koko ajan. Suurin osa on edelleen selvityksen alla, Paila kertoo.

Tankkerin kunnosta Paila toteaa, että se on ”tyypillinen lajinsa edustaja”.