Dramaattinen video sairaalavuoteelta – kehonrakennuslegenda menetti osan itsestään: "Muuttaa elämäni ikiajoiksi"

Seitsemästi Mr. Olympian voittanut Schwarzenegger on itse kehunut Wheeleriä yhdeksi parhaista kehonrakentajista, joita hän on koskaan nähnyt. Kahdeksankertainen Mr. Olympia -voittaja Ronnie Coleman on puolestaan suitsuttanut Wheeleriä parhaaksi kehonrakentajaksi, jota vastaan hän kilpaili.