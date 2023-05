Donald Trump todettiin syylliseksi seksuaaliseen hyväksikäyttöön sovituskopissa

Trump kiistää syytökset

Trump on kiistänyt syytökset seksuaalisesta väkivallasta. Hänen asianajajiensa mukaan Carroll keksi syytökset "rahan, poliittisten syiden ja statuksen" takia. Trump antoi todistajanlausunnon mutta ei todistanut oikeudenkäynnissä.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Trumpille on tullut oikeudellisia seuraamuksia seksuaalisesta väärinkäytöksestä, vaikka toistakymmentä naista on esittänyt syytöksiä häntä kohtaan.