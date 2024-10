Donald Trump mukana 1,5 miljardin jättihankkeessa

Trump on lyönyt hynttyyt yhteen Kinhbac City KBC.HM yhtiön kanssa. Aikomuksena yhtiöillä on rakentaa 1,5 miljardin kompleksi, johon kuuluu golfkenttiä ja hotelleja Vietnamin Hung Yen provinssiin. Projektin tarkoituksena on laittaa pystyyn 54 golfkenttää sekä hotellien ja lomaparatiisien verkosto.