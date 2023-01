Dokumenttiohjaaja Sami Kieksi haluaa lisätä median moniäänisyyttä: "Puhutaan paljon kuplautumisesta"

Dokumentaristi Sami Kieksi vieraili Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa tiistaina 10. tammikuuta. Pysäyttävistä dokumenteistaan tunnettu Kieksi totesi, että haluaa nostaa niiden ääntä kuuluviin, jotka ovat yleisesti näkymättömiä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kieksi nostaakin uudessa Logged in -dokumentissaan esille nuorten miesten elämää koskevia haasteita.

Kieksin mukaan on tärkeää, että ihmiset ymmärtäisivät toisiaan paremmin. Sitä hän myös pyrkii edistämään dokumenteillaan.

Logged in -dokumentin lisäksi hiljattain ilmestyi Maria Veitolan kanssa yhteistyössä toteutettu Veitola.doc -sarja, jossa perehdyttiin muun muassa huumeisiin ja polyamoriaan, joka jäi mietityttämään myös Kieksiä itseään.

Logged in -dokumentissa pääosassa on viisi peliriippuvuudesta kärsivää nuorta miestä. Erityisesti luottamuksen rakentaminen haastateltaviin on Kieksin mukaan tärkeää.