Die Hard - ja Top Gun -näyttelijä Clarence Gilyard on kuollut

Näyttelijä-professori Clarence Gilyard on kuollut 66-vuotiaana, vahvistaa Nevadan yliopisto 28. marraskuuta. Hän oli tunnettu muun muassa rooleistaan Die Hard - ja Top Gun -elokuvissa sekä Walker, Texas Ranger -televisiosarjassa. Gilyard opetti kuvataidetta Nevadan yliopistossa, Las Vegasissa.

©CBS/Courtesy Everett Collection/All Over Press

Vuonna 2010 Gilyard sanoi Review-Journalin haastattelussa, että opettaminen on hänelle kovin rakasta.

– Managerini ei ole onnellinen, kun en työskentele, mutta yliopisto on vain liian hauskaa. Kun kerran aloitat lukukauden ja tapaat oppilaat, niin se on kuin tekisi tv-sarjaa. Olet kytkettynä heihin. Miten voisit jättää heidät, kun kerran näet, että he ovat riippuvaisia sinusta, Gilyard kertoi tuolloin.