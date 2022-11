Demokraatti: STM selvittää neljänsien koronarokotusten laajentamista, Tanskassa rokotteen voi saada jokainen yli 18-vuotias

Voisiko Tanskan ja Ruotsin mallin kopioida Suomeen?

Puumalaisen mukaan Ruotsissa ja pian myös Tanskassa on käytössä malli, jossa on määritellyt kohderyhmät neljänsille rokotetehosteille. 18 vuotta täyttäneillä perusterveillä on mahdollisuus saada rokote, jos he sen haluavat.