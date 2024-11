Crista, 19, tapettiin työssään taksinkuljettajana – isä sai suru-uutisen puhelimitse: "Se oli kuin sähköisku, humahdus päässä"

– Aina kun puhelin soi, on huoli lapsista. Äidin sanat olivat sellaiset, että missä olen, voinko istua. Siinä vaiheessa ajattelin jo, että jotain pahaa on sattunut. Se oli kuin sähköisku, humahdus päässä, kun Cristan äiti kertoi, että Crista on joutunut henkirikoksen uhriksi, Porokara kertoo Rikospaikan haastattelussa.