Colorado nosti suomalaisvahtinsa NHL:ään

Colorado on jo varmistanut NHL:n läntisen konferenssin voittonsa ja koko runkosarjan kakkostilansa, joten Annunen voidaan hyvinkin nähdä kokoonpanossa runkosarjan viimeisessä ottelussa, mikäli Colorado haluaa lepuuttaa maalivahtejaan pudotuspelien kynnyksellä.

22-vuotias Annunen on torjunut pääosan kaudestaan AHL-joukkue Colorado Eaglesin riveissä, mutta vyölle on kertynyt myös kaksi NHL-ottelua. AHL:ssä Annunen on torjunut 48 ottelussa 89,3 prosentin varmuudella.