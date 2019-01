CNN: Trump on halukas julistamaan kansallisen hätätilan saadakseen muurilleen rahaa

Sopu vielä kaukana



Trumpin ja demokraattien kiista muurin rahoituksesta on johtanut siihen, että neljännes liittovaltion toiminnoista on ollut suljettuna 22. joulukuuta lähtien. Tämä tarkoittaa, että 800 000 hallinnon työntekijää on jo kolmatta viikkoa ilman palkkaa. Osa on lomautettuna, osa joutuu tekemään töitä palkatta.